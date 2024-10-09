Небензя отметил неготовность РФ продлевать мандат миссии ООН в Ливии

Россия не готова на длительный срок продлить мандат миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) без утверждения кандидатуры нового руководителя миссии. Об этом заявил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

Спецпредставитель генсека ООН и глава МООНПЛ Абдулай Батили покинул свой пост весной 2024 года.

"Хотели бы, в частности, подчеркнуть нашу неизменную поддержку усилиям ключевого элемента данной конфигурации - миссии ООН в Ливии, - сказал он на заседании Совета Безопасности по ситуации в Ливии. - К сожалению, после ухода Батили переходный период в ней затягивается. Все мы понимаем, что, как бы ни старались его бывшие подчиненные, без полноценного одобрения Советом Безопасности ООН нового руководителя она не может в полной мере исполнять возложенные на нее важнейшие функции по сопровождению национального диалога. В этих условиях мы не можем согласиться на продление мандата МООНПЛ на длительный срок. Готовы работать над скорейшим решением данного вопроса".

Небензя также указал, что Россия ждет от генсека ООН "в самое ближайшее время" новых предложений по кандидатуре главы МООНПЛ.

Сейчас в Ливии фактически существуют два правительства: кабмин на востоке страны, утвержденный парламентом, и Правительство национального единства во главе с Абдель Хамидом Дбейбой в столице. 22 июня 2023 года истек установленный ООН по итогам женевских договоренностей срок переходного периода, к концу которого в Ливии должны были появиться избранные президент и парламент. Выборы, намеченные на декабрь 2021 года, отменили из-за отсутствия необходимой конституционной основы и проблем с обеспечением безопасности при проведении мероприятий.