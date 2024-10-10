В МИД объяснили, почему Запад не реагирует на пытки пленных ВС РФ на Украине

Отсутствие реакции Запада на сообщения о пытках украинских военных над пленными российскими военнослужащими носит политический характер. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев.

"Думаю, что проблема носит именно политический характер, и весь вопрос в том, какой политический сигнал кто получит в какой момент", - подчеркнул он.

При этом, по словам Лукьянцева, игнорировать правду на Западе со временем становится все сложнее.

Как добавил дипломат, в опубликованном докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) обращается внимание на пытки пленных российских солдат. Он назвал это "проблесками сознания и совести", однако такие "проблески", отметил Лукьянцев, теряются на фоне обвинений против России.

Россия и Украина провели обмен пленными

1 октября член комитета Государственной думы по обороне Виктор Заварзин заявил, что данные ООН о пытках украинских солдат в отношении российских военнопленных очень важны, их необходимо предать огласке. Депутат подчеркнул, что представители России стараются на всех международных площадках говорить о действиях военнослужащих Вооруженных сил Украины в отношении военнопленных.