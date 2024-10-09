Вучич решил не поздравлять Путина с днем рождения

Президент Сербии Александр Вучич не поздравил российского коллегу Владимира Путина с днем рождения. Об этом пишет издание Danas.

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По информации издания, конкретных причин отсутствия поздравления со стороны Вучича от властей в Белграде не называли.

«В течении восьми лет своего нахождения в президентском кресле он [Вучич] каждый год в этот день поздравлял Владимира Путина с днем ​​рождения. В этом году поздравлений не было. Храбрец боялся, что Шольц или Макрон не оценят этого. Герой!» — приводит издание слова популярного в Сербии адвоката Николы Лакича.

Лакич добавил, что раньше Вучич тесно контактировал с Путиным, а теперь лишь с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Причина только в том, что это стало выгодно для Вучича.

Издание также приводит слова президента Народно-освободительного движения Мирослава Паровича.

«В предыдущие годы поздравление Вучича Путину читалось во всех новостях и на всех телеканалах. Однако в этом году полная тишина», — отмечает Парович.

Причину отсутствия поздравления он не назвал.

Ранее Вучич заявил, что конфликт на Украине может затянуться на несколько десятилетий без надежды на разрешение. Политик подчеркнул, что нынешнее противостояние лишь демонстрирует сильное желание США «бороться с Россией».