В МИД РФ заявили о невозможности переговоров с США

Основы для переговоров между Россией и Соединенными штатами по стратегической стабильности на сегодняшний день нет из-за враждебной политики Вашингтона.

Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, слова которого передает РИА Новости.

«Сейчас уже для нас отсутствует какая-либо возможность, перспектива и основа для ведения таких переговоров с учетом глубоко враждебной, антироссийской, нацеленной на нанесение нам так называемого стратегического поражения линии, которой придерживаются США и их союзники в Европе», — сказал дипломат, подчеркнув, что переговоров не будет до тех пор, пока не произойдут изменения по этой линии.

Рябков также заявил, что в ближайшее время в Соединенных Штатах состоится новая встреча представителей стран, входящих в так называемую «ядерную пятерку» — это государства, обладающие ядерным оружием в соответствии с договором о его нераспространении.

Дипломат подчеркнул, что если США возобновят ядерные испытания, Россия быстро ответит зеркально.