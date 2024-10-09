Захарова назвала причину роста уровня ядерной опасности
Действия Запада серьезно повысили уровень ядерной опасности. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, «деструктивная политика Запада может привести к прямому военному столкновению ядерных держав».
«Уровень ядерной опасности серьезно возрос», — добавила Захарова.
Также она отметила, что Россия предупреждала об этом США и других «натовцев, которые следуют в американском фарватере».
«Вместо того, чтобы следовать бездумно американскому курсу, следует одуматься и осознать те катастрофические последствия, которыми чревата их провокационная и крайне опасная линия», — заключила Захарова.
Ранее официальный представитель МИД заявляла, что у РФ есть доказательства причастности США и Великобритании к подрыву «Северных потоков».