Захарова назвала «отпиской» ответ УВКПЧ про свободу вероисповедания на Украине

МИД России получил «отписку» от управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в ответ на обращение по поводу грубейшего нарушения Украиной международных обязательств в области обеспечения свободы вероисповедания, заметила представитель ведомства Мария Захарова. Об этом пишет ТАСС.

Ранее Владимир Зеленский подписал закон «О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций».

Дипломат пояснила, что в «отписке» сказано, что управление сейчас якобы отслеживает ситуацию с УПЦ, а ранее выражало свои озабоченности по поводу принятых киевским режимом мер и призывало украинские власти обеспечить преследуемым лицам доступ к справедливому судебному разбирательству.

Вместе с тем, подчеркнула дипломат, принятый украинским лидером законом фактически лишил миллионы христиан на Украине возможности исповедовать свою религию.