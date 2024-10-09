У России есть доказательства причастности США и Великобритании к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она отметила, что спустя два года коллективный Запад «не оставляет попыток избежать ответственность» за подрыв газопровод.

«Но мы этого делать не позволяем. Это теракт, которой касается напрямую влияет на энергетическую безопасность. И у нас есть доказательства того, что к подрыву российских газопроводов были причастны США и Великобритания», — сказала Захарова.

По ее словам, в вопросе обнародования этих данных РФ будет опираться на целесообразность этого и на то, как будет складываться ситуация вокруг расследования.

«Потому что мы неоднократно предлагали всем взаимодействие, делали это не только публично, но и по соответствующим установленным правовым каналам между правоохранительными органами, обращались многократно. Поддерживали эти юридические запросы политически и публично, получили ноль в ответ», — пояснила Захарова.

Напомним, что диверсии на российских газопроводах были совершены в конце сентября 2022 года. В РФ на этом фоне инициировали возбуждение дела об акте международного терроризма.