Увлечение США внешней политикой, в том числе и интерес к Украине, стали «дымовой завесой» для прикрытия ужасов и падения общества, происходивших внутри страны. Об этом заявила в своем Telegram-канале официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Ранее 120 человек обвинили рэпера Шона Комбса больше известного как P.Diddy в сексуальном насилии. Возраст жертв начинается от 9 и заканчивается 38 годами. Большинство из них заявили, что пострадали от действий музыканта во время его «белых» вечеринок, гостями которых в разное время были, в том числе и принц Гарри с женой и один из американских президентов Барак Обама. P.Diddy грозит пожизненное заключение.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на то, что элитные «вечеринки» со строгим фейс-конролем активно обсуждались в США, но «о главном молчали».

«Теперь понятно, откуда у американского глубинного государства такая увлеченность внешней политикой, откуда обвинения в адрес мифических русских хакеров, «руки» Кремля, вмешательства в выборы, поддержка самозванцев по всему миру, вовлеченность в украинскую повестку: все это – дымовая завеса, отвлечение внимания от бездонного падения общества, чья элита насилует детей», - констатировала она.

Напомним, что в сентябре суд Нью-Йорка предъявил музыканту обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и организации проституции. P.Diddy заключен под стражу.