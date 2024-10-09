В Ростове-на-Дону закроют генконсульство Румынии

Генеральное консульство Румынии в Ростове-на-Дону прекращает свою работу. Об этом заявила сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет ТАСС.

© РИА Новости

«От румынской стороны получено официальное уведомление, согласно которому генеральное консульство Румынии в Ростове-на-Дону прекращает свою деятельность 14 октября», - пояснила она.

Напомним, что в 2023 году правительство приняло предложение МИД РФ по денонсации соглашения об открытии генерального консульства Румынии в Ростове-на-Дону. В российском внешнеполитическом ведомстве пояснили, что этот шаг стал ответной мерой на действия румынской стороны, которая инициировала радикальное сокращение российского дипломатического присутствия.

После чего лидер партии «Альянс объединения Румынии», депутат Джордже Симион предложил объявить посла России в Бухаресте Валерия Кузьмина персоной нон грата.