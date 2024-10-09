Президент России Владимир Путин вручил белорусскому лидеру Александру Лукашенко высшую государственную награду России — орден Андрея Первозванного. Как сообщает ТАСС, торжественная церемония прошла в Андреевском зале Кремля.

Российский президент подписал указ о награждении Лукашенко еще 30 августа: в тот день его белорусский коллега отметил 70-летний юбилей. В документе уточняется, что лидер Белоруссии отмечен за выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства, укрепление дружбы братских народов и личный вклад в эффективную деятельность Союзного государства.

Церемонии награждения предшествовали двусторонние российско-белорусские переговоры — Путин и Лукашенко встретились в Зеленой гостиной Кремля. Перед их началом российский лидер напомнил, что орден Андрея Первозванного был учрежден Петром Первым и выдавался за особые заслуги.