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В Совфеде назвали саммиты по Украине бессмысленными

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала инициируемые Владимиром Зеленским саммиты мира по Украине бессмысленными. Об этом она заявила Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Матвиенко назвала саммиты по Украине бессмысленными
© globallookpress.com

«А смысл этих саммитов? Первый с треском провалился, второй, который планировал Зеленский, был бы такой же пустой, никчемный. И ни к чему положительному не мог бы привести. Мы в таких сходках участия не принимаем, потому что не видим в них смысла», — сказала она.

Спикер Совфеда также отметила, что повышенное внимание к этому вопросу вызывает у нее удивление, так как российские власти давно прекратили следить за этой темой. Она подчеркнула, что после осознания властями Украины того факта, что мировое большинство не намерено поддерживать Киев, разговоры о саммитах «сошли на нет».

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что второй мирный саммит Украины пройдет в ноябре.

«О точной дате я на данный момент не знаю. Но [к ноябрю] мы подготовим все, что мы решили», — заявил украинский лидер.

Политика
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Валентина Матвиенко
Эмомали Рахмонов
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Украина
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