Песков отреагировал на оскорбления Харрис в адрес Путина

Оскорбления президента России Владимира Путина со стороны представителей властей США стали неотъемлемой частью американской политической культуры. Об этом заявил Telegram-каналу Shot официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее кандидат в президенты США от демократов и действующий вице-президент Камала Харрис обрушилась с критикой на своего соперника от республиканцев Дональда Трампа из-за данных, которые были приведены в книге журналиста Боба Вудворда «Война». При этом она высказала оскорбления в адрес президента России Владимира Путина.

Комментируя ситуацию, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что американским политикам не хватает чувства такта.

В Госдуме прокомментировали оскорбления Харрис в адрес Путина

«По всей видимости, такой лексикон является сейчас частью политической культуры американского истеблишмента. Здесь можно только выразить сожаление», - констатировал он.

При этом Песков обратил внимание на то, что российский президент никогда не позволял себе использовать оскорбительную риторику в адрес кого бы то ни было, даже в адрес политиков из недружественных стран.

Напомним, что ранее общественный резонанс вызвало интервью американского президента телеканалу ABC, в котором Джо Байден раскритиковал своего российского коллегу Владимира Путина. В частности, он подчеркнул, что президенту России придется «заплатить» за предполагаемое вмешательство Москвы в выборы США, состоявшиеся в 2020 году. Кроме того, он назвал российского лидера убийцей.

В свою очередь президент России Владимир Путин в ответ на критику пожелал здоровья Джо Байдену. Он также вспомнил детскую присказку о том, что «кто обзывается, тот сам так называется».