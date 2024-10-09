LIVE: Путин проводит встречу с Лукашенко в Москве

Президент России Владимир Путин проводит встречу с белорусским лидером Александром Лукашенко по итогам саммита Совета глав государств СНГ в Москве в среду, 9 октября.

Ожидается, что после переговоров в Андреевском зале Кремля состоится торжественная церемония вручения Лукашенко высшей государственной награды РФ - ордена Святого апостола Андрея Первозванного.

Ранее лидеры стран СНГ обменялись мнениями по ключевым вопросам взаимодействия в рамках организации, наметили основные направления работы на перспективу, а также обсудили актуальные региональные и международные проблемы.