Лукашенко выехал в Кремль на переговоры с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выехал в Кремль на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Первый (президент - прим. ТАСС) уже выехал в Кремль", - сообщает близкий к президентской пресс-службе Telegram-канал "Пул первого". Также опубликована фотография Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца, где пройдут переговоры лидеров в расширенном составе.

Планируется, что главы государств обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений, стратегического сотрудничества и союзничества с акцентом на интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства.

Как ранее сообщала пресс-служба президента России, состоится также торжественная церемония вручения Лукашенко высшей государственной награды РФ - ордена Святого апостола Андрея Первозванного.