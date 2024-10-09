Оскорбления, которые кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис позволяет делать в адрес российского лидера Владимира Путина, говорят многое о ее психическом состоянии. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. RT на русском

«Это говорит о соответствующем интеллекте лиц [оскорбляющих Путина], об их психическом состоянии, об их состоянии здоровья. Сегодняшняя политическая элита Запада бесится от провалов, которые их преследуют. Они привыкли диктовать всему миру, а когда мир перестал их слушаться, у них земля ушла из-под ног», — прокомментировал Чепа. По словам депутата, оскорбления в адрес президента России безответственные и циничные. Lenta.ru

Ранее посольство России в США заявило, что оскорбительные высказывания кандидата в президенты США Камалы Харрис в адрес российского лидера Владимира Путина говорят о бессилии правящих кругов в Вашингтоне. Вечерняя Москва