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В МИД раскрыли отношение ООН к «мирному плану» Зеленского

Страны глобального большинства устали от навязывания западного видения событий на Украине и так называемого мирного плана украинского президента Владимира Зеленского.

Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин в ходе пресс-конференции, посвященной итогам участия российской делегации в неделе высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, отвечая на вопрос корреспондента «Ленты.ру».

«Наверное, лучше спросить это [об отношении стран-членов ООН к украинскому лидеру и его мирному плану] у этих стран, но мое наблюдение такое: я отметил затухание интереса к этой теме... Я бы согласился с тем, что есть усталость — не от Украины, а от навязывания западного видения происходящего вокруг Украины, от повторения одних и тех же утверждений, оторванных от действительности. Это страны глобального большинства все больше утомляет и раздражает», — рассказал дипломат.

Запад передал Зеленскому «нехороший сигнал» по Украине

Вершинин подчеркнул, что Москва выступает за поиск урегулирования ситуации на Украине с учетом новых реалий, интересов России, а также коренных причин кризиса. Он напомнил, что министр иностранных дел Сергей Лавров подробно описал их ранее. По его словам, неправильно забывать о том, что Киевом нарушались права человека, в частности, на пользование русским языком. Несоблюдение этих прав означает полное игнорирование фундаментальных основ Устава ООН.

В ходе в пресс-конференции замглавы МИД России рассказал, что вопрос Украины стал «затухающей темой» в ООН по сравнению с прошлым и позапрошлым годами. Вершинин отметил, что западные страны периодически разжигают эту проблему в рамках международной организации, преследуя корыстные цели, однако реального желания урегулировать проблему российская сторона не увидела.

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