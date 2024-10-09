МИД РФ ответил на невыдачу виз США членам делегации на ГА ООН

Москва считает неприемлемым, что Вашингтон не выдал визы некоторым членам делегации РФ для участия в высокой неделе Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на пресс-конференции по итогам участия российской делегации в неделе высокого уровня 79-й сессии ГА ООН. ТАСС

«Все время продолжаются и возникают проблемы с получением виз... К сожалению, в Вашингтоне стараются использовать это в своих политических целях. Я имею в виду именно такие логистические вопросы, вопросы выдачи виз. Мы считаем это неприемлемым», — отметил он. RT на русском

Он пояснил, что визу не дали члену российской официальной делегации, руководителю комитета Госдумы России Леониду Слуцкому и еще ряду людей. Москва24