Владимиру Зеленскому уже нужно готовиться к капитуляции. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Газета.Ru

«Зеленскому и его режиму пора обсуждать не сдачу территорий, а готовиться к полной сдаче — то есть капитуляции. Это более насущная для них тема», — прокомментировал Рогов западные публикации о тайных переговорах Зеленского с НАТО. Lenta.ru

Ранее Financial Times сообщала, что киевские власти якобы ведут закрытые переговоры по вопросу возможной сдачи части территории, которую они продолжают считать своей, России. Российская газета