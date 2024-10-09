Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что данные о семи (с 2021 года) телефонных разговорах президента РФ Владимира Путина и экс-главы США Дональда Трампа не соответствуют действительности. Об этом сообщает РБК.

Ранее СМИ опубликовали отрывки из новой книги Боба Вудворда о кризисах на Украине и Ближнем Востоке. В книге утверждается, что Трамп мог провести семь разговоров с Путиным уже после того, как покинул пост президента в 2021 году.

«Нет, это не так», - заявил Песков, комментируя эту информацию.

Также Вудворд рассказал в своей книге, как Трамп якобы отправлял Путину устройства для тестирования на ковид для личного пользования. Как утверждает автор, позже в телефонном разговоре президент России посоветовал Трампу не сообщать о переданных устройствах публично.

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По данным Вудворда, Трамп ответил, что его не волнуют такие вещи, а Путин возразил, что люди «разозлятся» на президента США из-за таких новостей. После публикации отрывков из книги директор по коммуникациям предвыборной кампании Трампа Стивен Чунг назвал Вудворда «сумасшедшим мерзавцем» и автором «выдуманных историй».