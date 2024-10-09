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В Госдуме прокомментировали сообщения о «закрытых переговорах» по Украине

Цели СВО на Украине не поменялись, они будут достигнуты. Так депутат Госдумы Леонид Ивлев в беседе с РИА Новости прокомментировал сообщения в западных медиа о "закрытых" переговорах по Украине.

В Госдуме прокомментировали сообщения о «закрытых переговорах» по Украине
© РИА Новости
"Цели СВО не менялись, и они будут достигнуты. Россия это неоднократно подчеркивала", - заявил он.

По словам Ивлева, украинские чиновники, боясь потерять власть, "что угодно сливают западным СМИ".

Названы идеальные посредники для переговоров России и Украины

До этого британская газета Financial Times писала, что на Украине и у ее западных союзников меняется настроение относительно переговоров с Россией об окончании военного конфликта. Киев ведет закрытые обсуждения возможности сдачи Москве потерянных территорий в обмен на вступление в НАТО и другие гарантии безопасности.

В свою очередь депутат Госдумы Андрей Красов заявлял, что Россия после взятия Угледара в ДНР продолжит выполнять цели СВО по демилитаризации и денацификации Украины.

По оценке Красова, фронт уже "трещит по швам" для ВСУ, поскольку украинская армия оставляет населенные пункты на разных участках фронта.

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