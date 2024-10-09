В российском посольстве в США назвали «неприемлемым» и «возмутительным» новое заявление кандидата в президенты США Камалы Харрис о главе РФ Владимире Путине. Об этом сообщается в Telegram-канале посольства.

Ранее в интервью Харрис прокомментировала информацию из новой книги Боба Вудворда о кризисах на Украине и на Ближнем Востоке. Вудворд утверждает, что в начале пандемии соперник Харрис, экс-президент США Дональд Трамп отправлял Путину устройства для тестирования на ковид для личного пользования. Близкий к Трампу источник также заявил Вудворду, что Трамп мог провести семь разговоров с Путиным уже после того, как покинул пост президента в 2021 году.

Харрис назвала книгу Вудворда примером того, почему Трампу «нельзя доверять как главнокомандующему». По ее мнению, им с легкостью манипулируют авторитарные лидеры, с которыми он надеется подружиться. Харрис заявила, что Трамп «восхищается сильными мужчинами, а те играют с ним». Она заявила, что в начале пандемии люди умирали сотнями и все пытались получить наборы для тестирования, но Трамп решил передать их Путину. Харрис назвала президента России «диктатором» и обвинила его в преступлениях.

«Неприемлемые заявления вице-президента США К. Харрис в адрес президента России В. В. Путина возмутительны. Однако следует признать, что такая хамская риторика стала нормой для нынешних так называемых американских государственных деятелей», - заявили в российском посольстве.

Лавров отреагировал на слова Фицо о ракетном ударе по Брюсселю

По словам дипломатов, слова Харрис демонстрируют «разочарование и бессилие правящих кругов в Вашингтоне». Из-за их неспособности нанести России «стратегическое поражение» их речевой аппарат транслирует гнев и оскорбительную риторику, подчеркнули в посольстве. Дипломаты добавили, что заявление Харрис оскорбляет весь российский народ, «демонстрирующий непоколебимое единство вокруг лидера страны».