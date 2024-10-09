Песков раскрыл, знает ли Путин о квадроберах

В Кремле рассказали, знает ли Путин о квадроберах
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил надежду, что президент России Владимир Путин не знает о квадроберах. Об этом сообщает РИА Новости.
В последнее время в России набирает популярность квадробика - относительно новая субкультура/неофициальный вид спорта. Основная идея квадробики заключается в подражании поведению животных - как во внешнем виде, так и в повадках.
Квадроберы - чаще всего дети 7-14 лет - бегают и прыгают на четвереньках в масках животных, издают соответствующие звуки и могут даже изображать охоту. Основателем квадробики считается японский спортсмен Кеничи Ито, пробежавший стометровку на четвереньках за рекордное время. Бегун рассказывал, что его вдохновляют идеи единения с природой и воссоздания естественных движений животных.
Российские депутаты и сенаторы призывают запретить квадробику - по их мнению, увлечение ею опасно и может травмировать детскую психику. Депутат Госдумы Сергей Колунов обратился уполномоченному по правам ребенка в РФ, предложив ввести ответственность для родителей детей-квадроберов. Причиной обращения стало видео, на котором женщина держит ребенка на поводке во время прогулки.
В Кремле прокомментировали движение квадроберов
При этом депутат Виталий Милонов отмечал, что это просто «странноватая игра» и «совершенно не массовое явление». Песков назвал квадробику «полной ерундой» и предположил, что Путин о ней не слышал.
«Надеюсь, что нет [не знает о квадроберах - прим.ред.]. Не нужно преувеличивать популярность», - заключил пресс-секретарь президента.