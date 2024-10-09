Песков раскрыл, знает ли Путин о квадроберах

Представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости выразил надежду, что президент России Владимир Путин ничего не знает о квадроберах. По мнению собеседника агентства, не следует лишний раз раздувать популярность этого явления.

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Надеюсь, что нет. Не нужно преувеличивать популярность, — констатировал Песков.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства Нина Останина выступила против запрета на выгул детей-квадроберов. В разговоре с NEWS.ru парламентарий пояснила, что в первую очередь надо разъяснить опасность субкультуры родителям, а уже потом спрашивать с них. В обществе и без того достаточно напряженности и много запретов, поэтому не стоит торопиться с принятием законопроекта, заключила она.

В Кремле прокомментировали движение квадроберов

Тем временем министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его армянский коллега Арарат Мирзоян обсудили актуальную проблему квадроберов во время ожидания переговоров президентов в Кремле. Глава российского ведомства отметил, что это «одна из самых главных новостей» в последнее время. Мирзоян, отвечая на вопрос российского министра, отметил, что сталкивался с представителями этой субкультуры, но само явление ему не сильно знакомо.