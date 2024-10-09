В МИД РФ заявили о намерении добиваться возмещения ущерба от действий Украины

Москва будет искать способы, позволяющие добиться компенсации ущерба, нанесенного действиями Вооруженных сил Украины, сообщают «Известия» со ссылкой на посла по особым поручениям Министерства иностранных дел России РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника.

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По его словам, по мере продвижения российских бойцов на поле боя «можно будет формулировать условия и требования по отношению к виновникам совершенных преступлений, а также говорить о реалистичных механизмах возмещения ущерба». Дипломат указал, что общую сумму ущерба пока назвать сложно, так как бои продолжаются. Оценкой убытков занимаются регионы, которые, так или иначе, затронули боевые действия.

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Во многих субъектах ведутся восстановительные работы за счет государства, работают фонды и другие механизмы. Всё, что восстановлено или еще нет, считается и вносится в базу данных, в которой фиксируется, какой ущерб был нанесен экономике, хозяйству и непосредственно людям, отметил Мирошник.