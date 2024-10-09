Пять генералов СК и ФСИН назначены на высокие руководящие должности

Пять генералов различных силовых ведомств, среди которых Следственный комитет России и ФСИН, назначены на высокие руководящие должности, сообщает РИА Новости.

На должность начальника главного управления ФСИН по Красноярскому краю назначен генерал-майор внутренней службы Антон Ефаркин.

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На пятилетний срок руководителем следственного управления СК России по Карачаево-Черкессии назначен генерал-майор юстиции Николай Щепкин. Главой следственного управления СК РФ по Карелии стал генерал-майор юстиции Евгений Швец. Начальником следственного управления СК России по Курганской области назначен генерал-майор юстиции Богдан Францишко. Главой следственного управления СК РФ по Омской области стал генерал-майор юстиции Виталий Батищев.