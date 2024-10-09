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Путин встретится с Лукашенко и вручит ему орден Андрея Первозванного

Президент России Владимир Путин проведет двустороннюю встречу с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом ранее рассказал на брифинге помощник президента Юрий Ушаков, отметив, что российский лидер вручит Лукашенко орден Святого апостола Андрея Первозванного.

Путин встретится с Лукашенко и вручит ему орден Андрея Первозванного
© РИА Новости

Как отмечал представитель Кремля, встреча президентов "состоится в контексте саммита СНГ", прошедшего в Москве 8 октября, и станет продолжением общения лидеров, начавшегося вечером 7 октября, когда Путин собрал глав стран СНГ для неформального общения.

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Двух лидеров связывает крепкая дружба. Они регулярно видятся и часто созваниваются. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков обращал внимание, что руководителей стран отличает защита интересов собственных государств, что позволяет защищать в целом интересы Союзного государства. Нынешняя встреча станет восьмой за год.

В поздравительной телеграмме с днем рождения, которую Путин направил Лукашенко 30 августа, глава российского государства отмечал, что "искренне дорожит добрыми товарищескими отношениями, которые в полной мере прошли проверку временем".

Высшая российская награда была присуждена главе Белоруссии указом Путина 30 августа - в тот день Лукашенко отметил свой 70-й юбилей. Он награжден "за выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства" между Россией и Белоруссией, а также заслуги в "укреплении дружественных связей между российским и белорусским народами" и личный вклад в создание и эффективную деятельность Союзного государства.

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