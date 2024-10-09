Путин встретится с Лукашенко и вручит ему орден Андрея Первозванного

Президент России Владимир Путин проведет двустороннюю встречу с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом ранее рассказал на брифинге помощник президента Юрий Ушаков, отметив, что российский лидер вручит Лукашенко орден Святого апостола Андрея Первозванного.

Как отмечал представитель Кремля, встреча президентов "состоится в контексте саммита СНГ", прошедшего в Москве 8 октября, и станет продолжением общения лидеров, начавшегося вечером 7 октября, когда Путин собрал глав стран СНГ для неформального общения.

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Двух лидеров связывает крепкая дружба. Они регулярно видятся и часто созваниваются. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков обращал внимание, что руководителей стран отличает защита интересов собственных государств, что позволяет защищать в целом интересы Союзного государства. Нынешняя встреча станет восьмой за год.

В поздравительной телеграмме с днем рождения, которую Путин направил Лукашенко 30 августа, глава российского государства отмечал, что "искренне дорожит добрыми товарищескими отношениями, которые в полной мере прошли проверку временем".

Высшая российская награда была присуждена главе Белоруссии указом Путина 30 августа - в тот день Лукашенко отметил свой 70-й юбилей. Он награжден "за выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства" между Россией и Белоруссией, а также заслуги в "укреплении дружественных связей между российским и белорусским народами" и личный вклад в создание и эффективную деятельность Союзного государства.