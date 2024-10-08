Пушков увидел в назначении Столтенберга главой MSC опасность для всего мира

Назначение бывшего генсека НАТО Йенса Столтенберга председателем Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) в феврале 2025 года станет опасным для всего мира, рассказал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.

Глава комиссии Совфеда по информполитике напомнил, что в 2007 году в ходе очередного заседания конференции президент РФ Владимир Путин заявил о неприемлемости для России однополюсного мира.

Пушков отметил, что Столтенберг заменит на этом посту немца Кристофа Хойсгена, бывшего помощника Ангелы Меркель и бывшего представителя ФРГ в ООН.

До Хойсгена конференцию долгое время возглавлял известный немецкий дипломат Вольфганг Ишингер, который, будучи евроатлантистом, все же пытался сохранять диалог Запада с Россией, уточнил сенатор.

По его словам, Столтенберг, напротив, выступал за диалог с Москвой с позиции силы, что фактически «отрицало диалог как таковой».

Против Столтенберга подадут иск

В дальнейшем, добавил Пушков, бывший генсек ужесточил свою позицию, стал выступать за политику неограниченного силового давления на Россию, отрицал необходимость учета интересов РФ для формирования системы европейской безопасности.

«В силу этого [после вступления Столтенберга на пост председателя] было бы правильно переименовать Мюнхенскую конференцию по безопасности в Мюнхенскую конференцию по опасности для мира», — подчеркнул сенатор.

Пушков резюмировал, что такое название «будет намного точнее».