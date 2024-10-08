Лавров заявил о доверии к законодателям по возможному запрету квадробинга в РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что доверяет российским законодателям по теме возможного запрета квадробинга в РФ. Видео с министром опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин. Перед началом переговоров на саммите СНГ Лавров также поинтересовался у своего коллеги из Армении Арарата Мирзояна, есть ли у них в стране квадроберы. "Я только-только посмотрел очередные видео, как эти квадроберы выгуливаются, когда мама ребенка на поводке ведет. Такая не очень понятная вещь", - сказал он.