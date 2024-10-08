Лавров рассказал, почему спросил Мирзояна про квадроберов

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал журналистам, что полностью доверяет российским законодателям по теме возможного запрета квадробинга в РФ. Об этом пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Госдуме ранее начали разрабатывать законопроект, запрещающий заниматься квадробикой. Депутат Яна Лантратова заявила, что это движение пропагандирует деструктивную идеологию.

Лавров отметил, что перед саммитом стран СНГ поинтересовался насчет квадроберов у своего коллеги из Армении Арарата Мирзояна, потому что у них было время перед началом переговоров глав государств и правительств.

«Я только-только посмотрел очередные видео, как эти квадроберы выгуливаются, когда мама ребенка на поводке ведет. Такая не очень понятная вещь. Я спросил, есть ли у вас в Армении квадроберы: оказалось, есть», — уточнил министр.

Лавров поговорил с армянской делегацией о квадроберах

Квадробинг — вид активности, при котором дети и подростки перемещаются на четвереньках, имитируя движения животных. Они используют маски и накладные хвосты, изображая лис, волков, енотов, котов. В некоторых случаях это вызывает негатив у окружающих, пояснили журналисты.