Лавров отреагировал на слова Фицо о ракетном ударе по Брюсселю

Глава МИД России Сергей Лавров призвал Европу прислушаться к словам премьер-министра Словакии Роберта Фицо о том, что ракетный удар по Брюсселю может изменить дискуссию на Западе о поставках дальнобойных ракет Киеву. Его слова приводит РИА «Новости».

Ранее Фицо высказал предположение о том, что ракетный удар по Брюсселю мог бы образумить Европу в контексте поставок дальнобойных ракет Украине.

Комментируя это, Лавров назвал премьера Словакии «умным порядочным человеком и честным политиком», которых в ЕС «немного».

«Надо слушать то, что он говорит, и слышать», — добавил он.

Ранее Лавров назвал дискуссии Запада по Украине пустыми разговорами.