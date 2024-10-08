Лавров отреагировал на слова Фицо о ракетном ударе по Брюсселю
Глава МИД России Сергей Лавров призвал Европу прислушаться к словам премьер-министра Словакии Роберта Фицо о том, что ракетный удар по Брюсселю может изменить дискуссию на Западе о поставках дальнобойных ракет Киеву. Его слова приводит РИА «Новости».
Ранее Фицо высказал предположение о том, что ракетный удар по Брюсселю мог бы образумить Европу в контексте поставок дальнобойных ракет Украине.
Комментируя это, Лавров назвал премьера Словакии «умным порядочным человеком и честным политиком», которых в ЕС «немного».
«Надо слушать то, что он говорит, и слышать», — добавил он.
Ранее Лавров назвал дискуссии Запада по Украине пустыми разговорами.