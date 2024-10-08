Володин призвал депутатов воздержаться от неподготовленных инициатив

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предостерег депутатов от непродуманных инициатив, включая налог на бездетность, подчеркнув при этом важность принятия норм против пропаганды отказа от деторождения.

По его словам, перед тем как озвучивать новые предложения, следует хорошо подумать, чтобы не пугать общество и не бросаться в крайности, он заявил: «Вы вначале подумайте, прежде чем озвучивать инициативу. Не надо пугать общество. Это крайности», сообщает РИА «Новости».

Вместе с тем Володин отметил необходимость принятия норм, которые запрещают пропаганду отказа от деторождения. Он подчеркнул, что такие меры направлены на защиту семьи и поддержку рождаемости. «Страна может развиваться, только если у нас будут рождаться дети», – заявил спикер.

В конце сентября в Госдуму были внесены законопроекты, которые вводят запрет на пропаганду отказа от деторождения в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе, а также устанавливают административную ответственность за их нарушение. Штрафы за несоблюдение закона могут составлять до 400 тыс. рублей – для физических лиц, до 800 тыс. рублей – для должностных лиц, до пяти миллионов – для юридических лиц. Володин сообщил, что рассмотрение этих законопроектов запланировано на октябрь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Госдумы Андрей Гурулев предложил ввести налог на бездетность. Глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что предложение Гурулева не имеет смысла без предоставления молодому поколению социальных гарантий, включая жилье и достойную зарплату.