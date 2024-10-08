Лавров назвал дискуссии Запада по Украине пустыми
Глава МИД России Сергей Лавров назвал дискуссии, которые ведутся на Западе, по Украине пустыми разговорами. Его слова приводит ТАСС.
Лавров отметил, что его не интересует данные дискуссии и он перестал за ними следить.
«У нас есть, я уже не раз вспоминал пословицу про Емелю, вот это все про Емелю», — ответил он на просьбу прокомментировать новые заявления на Западе и на Украине.
Ранее Financial Times сообщало, что Запад и Киев обсуждают возможность территориальных уступок РФ взамен на прием Украины в НАТО.