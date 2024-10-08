Песков сделал заявление о партнерстве СНГ

Сотрудничество в СНГ имеет глубокий потенциал, оно позволяет увереннее проходить через турбулентные времена, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее в Москве прошло заседание совета глав государств и правительств СНГ в узком формате.

«Сегодня говорили в узком составе, в том числе о том, что сотрудничество имеет очень глубокий потенциал. И сложение усилий всех стран, такая синергия от этой кооперации как раз позволяет странам более уверенно проходить через такие турбулентные времена», — подчеркнул Песков.

Ранее пресс-секретарь сообщил, что отношения лидеров стран СНГ испытаны годами и сложными процессами в мире, в них сохраняется доверие.