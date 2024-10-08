Песков высказался об отношениях Еревана и Баку
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что двусторонние отношения Армении и Азербайджана — это их суверенная прерогатива. Об этом пишет РИА «Новости».
Накануне в Москве состоялся саммит СНГ, в котором приняли участие президент
Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«Двусторонние отношения — это уже не наша, это их суверенная прерогатива», — разъяснил Песков.
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Ранее Песков сообщил, что Баку и Ереван «так или иначе продолжают свой диалог» в рамках СНГ.