Великобритания замалчивает факты использования запрещенных отравляющих веществ Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом говорится в заявлении посольства России в Лондоне. Lenta.ru

В российском диппредставительстве сообщили о наличии неопровержимых доказательств поставок токсичных химикатов на Украину при содействии Запада. Газета.Ru

«Россия строго придерживается норм международного права, включая положения Женевских конвенций и Химконвеции. Химическое оружие отсутствует в арсеналах наших Вооруженных сил, что подтверждено международными инспекциями», - отмечается в сообщении.

Ранее Британия ввела санкции против российских войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Российская газета