Володин прокомментировал идею ввести налог на бездетность

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов не предлагать непродуманные инициативы, в том числе не пугать общество идеями о налоге на бездетность. Об этом он заявил в ходе "Делового завтрака" в редакции "Российской газеты", сообщается на сайте Госдумы.

"Председатель ГД предостерег от непродуманных инициатив, в том числе о введении налога на бездетность", - отмечается в сообщении. "Постоянно говорим нашим коллегам-депутатам: вы вначале подумайте, прежде чем озвучивать инициативу. Не надо пугать общество. Это крайности", - подчеркнул Володин, слова которого приводятся в сообщении.

По его словам, Госдума в приоритетном порядке до конца декабря рассмотрит законопроект о запрете пропаганды отказа от деторождения. По его словам, инициативу необходимо принять, так как следует "защищать семью, делать все для того, чтобы пропагандировать рождение детей", поскольку только так "страна может развиваться".

"Рожать или не рожать - решает женщина. Это ее право, никто на него не посягает. Никто не собирается перегибать палку, поэтому формулировки должны быть ровно такими, которые необходимы для решения вопроса, связанного с защитой человека от пропаганды отказа от деторождения", - отметил Володин.

О законопроектах

Пакет проектов о запрете публичной пропаганды чайлдфри и штрафах за нарушение такого запрета был внесен в Госдуму группой депутатов и сенаторов во главе с председателями обеих палат парламента Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко.

Инициатива предлагает запретить распространение в сети Интернет, средствах массовой информации, кинофильмах и рекламе информации, пропагандирующей отказ от деторождения. Согласно поправкам в КоАП, за такую пропаганду гражданам грозит штраф в размере до 100 тыс. рублей, должностным лицам - до 200 тыс. рублей, юридическим лицам - до 1 млн рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Если пропаганда совершается в отношении

несовершеннолетних, то нижние и верхние границы штрафов увеличиваются в два раза. За пропаганду таких идей в СМИ или интернете штраф для граждан может составить до 200 тыс. рублей, для должностных лиц - до 400 тыс. рублей, для юридических лиц - до 4 млн рублей.

Максимальный штраф за пропаганду отказа от деторождения может составить до 5 млн рублей. Он грозит юрлицам в случае пропаганды чайлдфри среди несовершеннолетних с использованием интернета или СМИ. Гражданам в этом случае грозит штраф до 400 тыс. рублей, должностным лицам - до 800 тыс. рублей.