Захарова сравнила до смерти избивших словака полицейских из Бельгии с бандеровцами

Задушившие гражданина Словакии в тюрьме сотрудники бельгийской полиции подобны украинским бандеровцам. Это в своем канале в Telegram написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Вдумайтесь. Шестеро вооруженных официальных лиц при исполнении, некоторые из которых при этом подражали Гитлеру, задушили человека, он умер. Но виновных — нет», — указала она.

Российский дипломат напомнила об инциденте, имевшим место в феврале 2018 года, когда несколько полицейских сначала избили, а после задушили словака Йозефа Хованца, задержанного в аэропорту города Шарлеруа. Правоохранители попали на камеру, во время избиения они смеялись и отдавали нацистские приветствия.

«Так и на Украине: зигующие бандеровцы, на западные деньги реинкарнирующие символику гитлеровских коллаборационистов, уже десять лет убивают тех, кто не хочет расставаться с памятью и совестью», — заключила дипломат.

В 2022 году Захарова обвинила МИД Словакии в солидаризации с «бандеровскими силами» на Украине. Так она прокомментировала реакцию ведомства на осквернение военного мемориала «Славин».