Путин назвал ключевой аспект работы СНГ

Борьба с терроризмом, экстремизмом, организованной преступностью является ключевым аспектом работы СНГ. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Газета.Ru

Путин также указал на налаженное оперативное взаимодействие в СНГ по линии правоохранительных структур и компетентных органов. Парламентская газета

«Весьма своевременной стала и инициатива президента Узбекистана Шавката Мирзиеева о разработке в рамках СНГ программы сотрудничества в области дерадикализации», - отметил российский лидер. «Исхожу из того, что мы сегодня примем решение об утверждении этой программы», - обратился президент РФ к участникам саммита. ТАСС