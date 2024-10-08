Путин оценил идею Токаева по созданию организации по русскому языку

Президент России Владимир Путин назвал «важной» идею главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева о создании в рамках СНГ международной организации по поддержке и продвижению русского языка. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, российский лидер прокомментировал идею казахстанского коллеги в ходе заседания Совета глав государств СНГ в узком составе.

Путин отметил, что гуманитарные связи на пространстве СНГ продолжают динамично развиваться, углубляется партнерство в науке и образовании, культуре и туризме..

Напомним, что с российской стороны в переговорах участвуют вице-премьер Алексей Оверчук, глава МИД Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.