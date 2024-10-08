Путин предложил странам СНГ учредить звание города трудовой славы

Президент России Владимир Путин предложил странам Содружества независимых государств (СНГ) учредить звание города трудовой славы и присвоить его городам, которые внесли особый вклад в победу в Великой Отечественной войне.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Наше конкретное предложение — учредить в СНГ почетное звание города трудовой славы и присвоить его городам содружества, жители, которого внесли особый вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечивая бесперебойное производство военной продукции», — заявил он.

До этого в Кремле стартовало заседание Совета глав стран СНГ под председательством Путина.

7 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что потенциал Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и СНГ на евразийском пространстве огромен.

Накануне замгенсека СНГ Нурлан Сейтимов заявил, что 9 октября в Москве состоится встреча высших административно-должностных лиц СНГ, ОДКБ и ШОС.

Итоги проходящей конференции будут учтены в рамках подготовки предстоящей очередной встречи высших административно-должностных лиц СНГ, ОДКБ и ШОС.

Он рассказал, что до конца 2024 года главами государств и главами правительств стран – членов СНГ планируется рассмотреть ряд вопросов в сфере обеспечения безопасности.