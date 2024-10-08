Песков рассказал, о чем Путин говорил с Алиевым и Пашиняном

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин обсуждал с лидерами Армении и Азербайджана тему Зангезурского коридора. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин 8 октября провел в Кремле переговоры с Алиевым, а затем с Пашиняном. По словам Пескова, каждая беседа продлилась примерно полчаса.

«Наверняка был обмен мнениями. Ну и тема Зангезурского коридора тоже затрагивалась», - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Власти Азербайджана добиваются создания в Сюникской области Армении коридора, который соединил бы Азербайджан с его эксклавом - Нахичеванской автономией. Эта территория граничит с Турцией, поэтому благодаря Зангезурскому коридору Азербайджан получил бы прямую сухопутную связь со страной-союзницей.

Осенью 2020 года после крупнейшего за последние годы обострения в Нагорном Карабахе Ереван и Баку подписали соглашение при посредничестве России. В его рамках Армения уступила Азербайджану территории, не входившие в состав советской Нагорно-Карабахской области.

Соглашение также включает пункт о разблокировке всех транспортных коммуникаций - Ереван должен гарантировать безопасность сообщения между Азербайджаном и Нахичеванью. При этом в Армении заявляли об угрозе суверенитету и территориальной целостности страны в случае строительства коридора.