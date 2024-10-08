Лавров предупредил об ответных мерах на удары ВСУ вглубь России

Если западные страны дадут добро Вооруженным силам Украины (ВСУ) на удары вглубь российской территории с помощью дальнобойных ракет, ответные меры Москвы уже будут действовать. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Газета.Ru

«Эту тему мы перестали отслеживать с тех пор, как президент [РФ Владимир Путин] сказал, что мы будем делать, какие выводы мы сделаем, если такое решение будет принято, - напомнил глава российского дипведомства. - Как только оно будет принято, если оно будет принято, мы об этом узнаем и схема, которую упомянул Владимир Путин, будет уже находиться в действии». ТАСС

Ранее заместитель главы российского МИД Александр Грушко предупредил, что разрешение ВСУ наносить удары вглубь территории России способно изменить природу конфликта. Он напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно предупреждал о возможных последствиях такого решения. Lenta.ru