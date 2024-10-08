Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала гибель гражданина Словакии Йозефа Хованца после жестокого обращения в бельгийском аэропорту и сравнила полицию ЕС с «зигующими бандеровцами» на Украине. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

В феврале 2018 года Хованец должен был вылететь из брюссельского аэропорта Шарлеруа в Братиславу, но его обвинили в хулиганском поведении, сняли с рейса и поместили в полицейский участок на территории аэропорта. В камере задержанный начал биться головой о стену. Как заявили в полиции, в результате у него началось кровотечение, а зачем произошел сердечный приступ. Хованец впал в кому и скончался через несколько дней.

СМИ распространили запись, на которой видно, как несколько полицейских скручивают Хованца в камере, после чего один из них садится на грудь мужчины. Сообщалось, что сотрудник полиции просидел на задержанном 15-18 минут. В это время другие полицейские смеялись, а одна из сотрудниц вскидывала правую руку в нацистском приветствии.

В сентябре 2024 года бельгийский суд постановил, что ни один из 31 подозреваемого по делу (включая врачей, которые сделали Хованцу укол, не проверив его медицинские данные) не будет привлечен к ответственности. Адвокат семьи Хованца Энн Ван де Стин настаивает, что к его гибели привело удушение. Суд же, по словам Ван де Стин, утверждает, что мужчина «забил себя до смерти».

«Шестеро вооружённых официальных лиц при исполнении, некоторые из которых при этом подражали Гитлеру, задушили человека, он умер. Но виновных - нет», - так это прокомментировала Захарова.

Она добавила, что бельгийские полицейские «убили представителя славянской нации», а погибший по документам «оказался чуть ли не самоубийцей».