Путин: страны СНГ совместно отметят 80-летие победы в Великой Отечественной войне

Страны Содружества независимых государств (СНГ) в 2025 году совместно отметят 80-летие победы в Великой Отечественной войне.

Об этом заявил президент России Владимир Путин, слова которого передает РИА Новости.

«В 2025 году мы совместно отметим восьмидесятилетие победы в Великой Отечественной войне, в странах содружества это будет год мира и единства в борьбе с нацизмом», — заявил российский лидер.

Также Путин предложил странам СНГ учредить звание города трудовой славы и присвоить его городам, которые внесли особый вклад в победу в Великой Отечественной войне.

До этого в Кремле стартовало заседание Совета глав стран СНГ под председательством Путина. Российский лидер подчеркнул, что взаимодействие в рамках СНГ является одним из главных приоритетов внешней политики России. Он назвал страны СНГ самыми близкими соседями, друзьями и стратегическими партнерами. Он заявил, что Россия настроена на всемирное укрепление сотрудничества со странами объединения.