Стало известно, что Лукашенко подарил Путину на день рождения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил на День рождения российскому лидеру Владимиру Путину произведение ручной работы от белорусских мастеров. Как сообщает Telegram-канал Shot, об этом рассказала пресс-секретарь белорусского главы государства Наталья Эйсмонт.

Ранее Лукашенко заявлял, что подарил Путину «серьезный подарок», сделанный мастерами из Белоруссии. При этом он не стал уточнять, что именно стало презентом, предложив спрашивать об этом у российского президента.

«Это ручная работа. Произведение, сделанное нашими белорусскими умельцами, в наших исконно белорусских техниках. Все остальные подробности, по возможности, уточняйте у адресата», — сказала Эйсмонт.

Напомним, что 7 октября Путин отпраздновал свое 72-летие. Как отмечали в Кремле, глава государства провел этот день в работе: с утра у него были закрытые встречи, после — международные звонки, а потом переговоры в неформальной обстановке с главами государств, входящих в СНГ.