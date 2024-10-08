Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что выгодные для Украины условия потенциальных мирных переговоров не подойдут России. Так он прокомментировал планы Евросоюза обеспечить положение Украины, которое позволило бы обсуждать мир с Российской Федерацией на выгодных для республики условиях. Газета.Ru

«Если Запад продолжает вести разговоры о необходимости помочь Украине победить, это мысли пока еще действующего президента США Джо Байдена. Понятно, что именно США играют решающую, лидирующую роль в деятельности НАТО, мы слышим подобные заявления от других политиков», — заявил Новиков. По его словам, в ближайшее время вряд ли появятся предложения, которые смогут гарантировать долгосрочный мир. Стремление Запада добиться победы Украины не имеет ничего общего с достижением коллективной безопасности на континенте, подчеркнул депутат. Lenta.ru

Как заявил вице-президент Европейской комиссии (ЕК) Марош Шефчович, европейские лидеры должны выработать выгодные переговорные позиции Украины, которые позволили бы обсуждать мир. Эти вопросы политики обсудят на предстоящем саммите объединения 17 и 18 октября. RT на русском