Глава МИД Сергей Лавров обсудил со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном квадроберов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Лавров встретился в Кремле с Мирзояном и послом Армении в РФ Гурегеном Арсеняном перед началом переговоров президента России Владимира Путина и армянского премьер-министра Никола Пашиняна. Глава МИД спросил у дипломатов, знают ли они, кто такие квадроберы и есть ли они в Армении.

«Квадроберы. В собак наряжаются дети. Одна из самых главных новостей. Наряжаются в собак и ходят, как животные», — сказал Лавров.

Мирзоян в ответ заявил, что видел информацию о квадроберах, однако само явление для него незнакомо. Канал отмечает, стороны пришли к выводу, что квадробинг — это болезнь.

В Госдуме готовят закон о запрете квадроберов

Ранее первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявила, что разрабатывает законопроект о запрете пропаганды деструктивной идеологии, в том числе квадроберства. По мнению депутата, увлекающиеся этим дети не преступники, а «жертвы пропаганды».