В Кремле рассказали об «очень теплом» послании Путину от Си Цзиньпина

Президент РФ Владимир Путин в свой день рождения получил много подарков от глав разных стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника Путина Юрия Ушакова.

Владимиру Путину 7 октября исполнилось 72 года. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщал, что президент проведет свой день рождения на работе. На вечер 7 сентября было запланировано неформальное общение Путина с коллегами из других стран, прибывшими в Москву на заседание Совета глав государств СНГ.

Ушаков рассказал, что президент России получил подарки от тех стран, с которыми Москва поддерживает «плотные отношения». Помощник Путина отметил, что «очень теплое» послание президенту России направил глава Китая Си Цзиньпин.

Эрдоган прислал Путину «хороший турецкий подарок» перед их разговором 7 октября, рассказал Ушаков. Он добавил, что не фиксировал, поступали ли Путину поздравления из тех стран, с которыми у России напряженные отношения.