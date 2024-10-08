Эрдоган прислал Путину на день рождения «хороший турецкий подарок»

Помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков заявил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган специально прислал Владимиру Путину подарок ко дню рождения. Газета.Ru

"Турецкий президент специально прислал подарок перед его вчерашним разговором", - отметил Ушаков. По его словам, это был "хороший турецкий подарок", а его стоимость помощник главы государства оценил чуть дороже разрешенных для госслужащих трех тысяч рублей. Отвечая на вопрос, как поздравили Владимира Путина с днем рождения, Юрий Ушаков сообщил, что были и другие подарки. Российская газета

Ранее сообщалось, что Реджеп Тайип Эрдоган по телефону поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения. Lenta.ru