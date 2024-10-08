Совет ЕС утвердил новый механизм антироссийских санкций за якобы «гибридные действия» и вмешательство в выборы за рубежом.

«Сегодня Совет установил новые рамки ограничительных мер в ответ на дестабилизирующие действия России за рубежом», — говорится в заявлении.

Из него следует, что новая мера позволит властям ЕС преследовать лиц и организации, участвующие в политике правительства России, которая подрывает основополагающие ценности Евросоюза, а также безопасность стран объединения.

Указанным лицам заморозят активы, запретят представлять средства, а также въезжать на территорию ЕС, в том числе, транзитом.

В сентябре сообщалось, что ЕС использовал €1,4 млрд прибыли от замороженных активов России для помощи ВСУ.